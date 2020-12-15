В Туле на маршруты вышли украшенные новогодние автобусы Фото: материалы пресс-служб

Тула продолжает преображаться к новогодним праздникам. Так не только улицы областной столицы стали выглядеть по-новогоднему, но еще и общественный транспорт, который начали украшать в преддверии 2021 года.

Так нарядными окажутся 17 единиц общественного транспорта: 11 автобусов, 3 троллейбуса и 3 трамвая. Дизайн украшений представляет собой тульские бренды в новогодней тематике. Главным героем эскизов стал снеговик. Такой украшенный транспорт будет по маршрутам в разных округах города. Отметим, что уже сегодня, 15 декабря, некоторые из праздничных автобусов уже вышли на дороги города.

Помимо этого в новогоднее одеяние еще преобразятся и городские остановочные павильоны, билборды и уличные видеоэкраны.