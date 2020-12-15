Тульские улицы продолжают расчищать от снега и наледи Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжают активную работу по расчистке дорог от наледи и снега. Так с погодными условиями рабочие и спецтехника начали бороться еще 14 декабря вечером в 20:30 по мск.

Суммарно с начала снежной погоды в областной столице было задействовано 75 единиц техники. На дороги высыпали почти 1 100 т песчано-соляной смеси и противогололедного реагента. Обрабатывают улицы с движением общественного транспорта, мосты, путепроводы, опасные спуски и подъемы.

Сегодня днем, 15 декабря, вывозят по улицам Союзная, Ф. Энгельса, Менделеевская и на площади Ленина.