В Тульской области росгвардейцы задержали ночного хмельного водителя

В Щекинском районе ночью росгвардейцы задержали на дороге 44-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

В ходе охраны объектов и общественного порядка, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на легковой автомобиль, который ехал по дороге и заметно нарушал ПДД. При этом, в какой-то момент машина остановилась посередине дороги. К ней подошли сотрудники Росгвардии, чтобы проверить самочувствие водителя. Так стражи порядка и учуяли от автомобилиста сильное алкогольное амбре.

Мужчина был задержан и экипажу ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования водитель все же отказался.