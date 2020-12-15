В одном из медучреждений Тулы тест на коронавирус брали прямо в коридоре

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В одном из фельдшерско-акушерских пунктов тест на коронавирус брали прямо в коридоре. Такой факт засняли на видео очевидцы, а затем поделились им в соцсетях.

По словам пациентов этой больницы, очереди не соблюдая дистанции сидят люди и с признаками ОРВИ и с давлением.

"Очень интересная картина, - пишут читатели в комментариях, - взять мазок и через весь коридор нести, не опустив в специальную пробирку, в кабинет! Это не нормально для медиков, прошедших инструктаж по работе с COVID-19".

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, это была ошибка молодого специалиста, которая замещала заболевшего фельдшера. Ей было вынесено предостережение. Сотрудники данной амбулатории также пройдут повторное обучение по соблюдению мер безопасности в условиях распространения коронавируса.