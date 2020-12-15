Под Тулой грузовик снес металлический отбойник Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой грузовик снес отбойник. Водитель с травмами был госпитализирован.

По предварительной информации сегодня днем, 15 декабря, в Туле на шоссе Тула-Новомосковск на мосту на въезде в поселок Сергиевское 55-летний мужчина, будучи за рулем грузовика МАЗ с полуприцепом не справился с управлением и снес металлический отбойник.

В аварии пострадал сам водитель - он с различными травмами был доставлен в больницу в карете скорой помощи. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.