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Под Тулой на дороге столкнулись две автоледи

Есть пострадавший пассажир
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Под Тулой на дороге столкнулись две автоледи

Под Тулой на дороге столкнулись две автоледи

Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 14 декабря, в 12:30 по мск на 27-ом километре автодороги «Тула – Белёв» на территории Тулы произошло ДТП. Участниками его стали две иномарки и две автоледи. 49-летняя женщина за рулем «Peugeot 206», по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения и там столкнулась с «Ford Mondeo», за рулем которого находилась 36-летняя автоледи. Обе женщины пострадали, но после оказания медпомощи были отпущены. Однако 58-летняя пассажирка первого авто была доставлена в больницу с различными травмами

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