В Тульской области магазинного вора поймали с поличным Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе Тульской области местный вор попался с поличным. Вечером он попытался обокрасть маленький поселковый магазин.

По предварительным данным, мужчина влез в помещение через окно, разбив стекло. Забрав некоторые продукты и алкоголь, незадачливый вор выбрался из магазина, но попался на глаза семьи хозяйки. Злоумышленника задержали и вызвали полицию.

Сотрудники местного МВД арестовали 43-летнего неработающего ранее судимого жителя того же поселка. Он признался в содеянном. Похищенное нашли при нем. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства кражи.