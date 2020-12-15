Баташевский мост в Туле начнут ремонтировать в 2021 году Фото: Алексей ФОКИН

В 2021 году в Туле приступят к долгожданному ремонту Баташевского моста, который соединяет Заречье и Пролетарский район. По выложенному на сайте администрации проекту, мост будет иметь четыре полосы для движения.

Так, переправа через реку Тулицу будет содержать как пешеходную, так и проезжую часть. Ширина моста составит 14 метров, а длина - почти 40 метров.

Напомним, что в прошлом было доказано, что мост находится в ветхом состоянии и нуждается в ремонте.