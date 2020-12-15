В одну из колоний Тульской области пытались пронести более 500 сим-карт Фото: материалы пресс-служб

В одну из колоний Тульской области пытались пронести более 500 сим-карт различных операторов сотовой связи. Сотрудники исправительного учреждения задержали злоумышленников с запрещенными предметами.

Кроме сим-карт, при них также обнаружили 9 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства. Все это они собирались пронести в четырех свертках, обмотанных прозрачным канцелярским скотчем.

Сейчас оперативники колонии в Плавске проводят проверку. Все виновные будут привлечены к ответственности.