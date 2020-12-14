Инфекционный госпиталь на манеже стадиона "Арсенал "в Туле все еще разворачивается Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в Тульской области для оказания помощи людям, заболевшим коронавирусом, развернуто 1943 койки. Свободными остались всего 221 койка. Пациентам помогают боле 2200 медиков, из которых 183 специалиста из других регионов.

Отметим, что по сей день госпиталь на базе манежа «Арсенал» готовится к своему открытию. Сейчас некоторых выздоровевших, но еще имеющих проблемы с дыханием, можно перевести туда.

Глава региона попросил ускорить процесс разворачивания и открытия этого госпиталя.