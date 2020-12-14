В Тульскую область придет снегопад и гололедица Фото: Алексей ФОКИН

С 14 по 16 декабря синоптики пообещали жителям Тульской области снегопады. Причем в эти два дня они пройдут совершенно с разной интенсивностью.

При этом, опираясь на предварительные прогнозы в течение двух дней температура воздуха будет далеко не морозной: -1…-3 градуса днем и -13… -10 в ночное время. Также, метеорологи предупредили о возможной гололедицы на дорогах и налипшем на проводах и ветках снеге.

Советуем водителям быть максимально осторожными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила ПДД.