Где 15 декабря в Туле не будет света? Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 15 декабря, в Туле вновь будут массово отключать свет. Так, временно обесточенными окажутся улицы нескольких городских районов и трех поселков. Это будет связано с плановыми работами на объектах электроснабжения.

Света не будет с 9:00 и до 16:00 по мск. Публикуем полный список отключаемых домов.

ул. Курковая, 9; ул. Литейная, 36; ул. Луначарского, 67

ул. Фрунзе, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 15 к. 15, 30, 32, 32-а

ул. Галкина, 35, 37, 39; ул. Октябрьская, 93; ул. Максимовского, 6

Щегловская засека, 17

ул. Первомайская,1, 4, 5; ул. М. Тореза, 14-в, 14-а; пр-т Ленина, 77, 79, 67, 65

ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 1, 8, 8-а, 9, 10-б; Демидовская пл., 1-а, 1-б; ул. Октябрьская, 9, 7, 11

Красноармейский пр-т, 22

ул. Оружейная, 52, 54, 56

пер. Театральный, 2, 4

пр-т Ленина, 121, 123; ул. Н. Руднева, 72

п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.)

ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а

пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.)

п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.)

п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43