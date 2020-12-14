Возможная причина пожара в Алексине Тульской области - неосторожное обращение с огнем Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области проводится расследование пожара в Алексине в одном из частных домов.

Напомним, что пожар случился утром 14 декабря. На месте возгорания нашли тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

В настоящее время тульские следователи уже осмотрели место происшествия. Будет также проведена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.