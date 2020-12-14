В Тульской области задержали предполагаемого убийцу 24-летнего парня Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины в ноябре 2020 года. Тогда юноша был обнаружен в Алексине с огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии следствия в данном преступлении подозревается 22-летний житель Тулы. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Предположительно, 19 ноября 2020 года вечером туляк из-за личной неприязни выстрелил в тело и голову потерпевшего не менее 8 раз из огнестрельного оружия. От ран молодой человек скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают всю картину произошедшего. Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие.