Тульский преподаватель «Азбуки интернета» показал участникам фестиваля компьютер на ладони

С 7 по 13 декабря в рамках онлайн-фестиваля «Young Old: новые старшие»[1] состоялась серия семинаров по работе в сети Интернет. Мероприятие проводилось при поддержке «Ростелекома» и проекта «Азбука Интернета» для разных категорий пользователей: от начинающих до продвинутых. Одно из занятий под названием «Компьютер на ладони» провела Наталья Киреева – преподаватель курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста, организованных компанией «Ростелеком» на базе компьютерной академии «Рубикон» в Туле.

В прямом эфире, проходившем в социальной сети «Одноклассники», Наталья рассказала о широких возможностях мобильных устройств при работе в Сети. Ее выступление затронуло темы получения госуслуг, записи к врачам, оплаты налогов и штрафов, расчетов с жилищно-коммунальными структурами, работы с сервисами навигации, настройки бесконтактных платежей, осуществления онлайн-покупок и другие.

Наталья Киреева, преподаватель КА «Рубикон»:

«Сегодня сложно представить нашу жизнь без мобильных устройств. С ними удобно – они не занимают много места и всегда под рукой. Современные приложения для гаджетов и умные сервисы помогают нам чувствовать себя комфортно, экономят время и силы. К сожалению, люди старшего поколения не всегда понимают, какие возможности перед ними открываются с помощью мобильных девайсов. Для меня участие в фестивале – это еще одна возможность поделиться своими знаниями с пользователями. Спасибо “Ростелекому” за приглашение! Я рада, что онлайн-формат мероприятия в соцсетях позволил значительно расширить аудиторию слушателей».

Тульский преподаватель «Азбуки интернета» показал участникам фестиваля компьютер на ладони

Тульский преподаватель «Азбуки интернета» показал участникам фестиваля компьютер на ладони Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Популяризация цифровых технологий среди людей старшего возраста очень важна. Мы уже не первый год совместно с компьютерной академией “Рубикон” обучаем пенсионеров в рамках проекта “Азбука интернета”. К сожалению, из-за коронавируса практические занятия временно приостановлены, но как только ситуация нормализуется, мы вернемся к офлайн-урокам. А пока, в период вынужденных каникул, наша “Азбука Интернета” не теряет своей актуальности – учебное пособие открыто в свободном доступе на одноименном сайте, и многие продолжают использовать его в качестве самоучителя по компьютерной грамотности».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. Пособие выпущено не только в виде книги, но и размещено в открытом доступе на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru.

[1] «Young Old: новые старшие» - большой фестиваль образования, творчества, современного искусства и технологий для людей старшего возраста и их близких проходит с 2018 года. В период пандемии фестиваль перешёл в онлайн-формат, предлагая аудитории обучающие и развлекательные активности на актуальные темы. Программа фестиваля включала прямые эфиры в социальных сетях и вебинары. Такие обучающие форматы позволяют гражданам старшего возраста проще адаптироваться к современной информационной среде и получить базовые знания об интернете на доступном языке. Занятия провели сотрудники «Ростелекома», дочерней компании «Ростелеком-Солар», преподаватели «Азбуки интернета» и ведущих вузов России, а также основатели собственного бизнеса. Благодаря онлайн-формату география фестиваля была очень обширна: спикеры подключались из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Ханты-Мансийска.