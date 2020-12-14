В Тульской области «десятка» столкнулась с грузовиком: пострадал 10-летний ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области «десятка» столкнулась с грузовиком: пострадал 10-летний ребенок.

По предварительным данным тульской Госавтоинспекции, 13 декабря около 10:45 в Заокском районе Тульской области 31-летний мужчина, будучи за рулем ВАЗ 21104, не пропустил грузовик MAN с полуприцепом Krone. За рулем грузовой фуры был 59-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал сам водитель ВАЗа и его 10-летний сын, который ехал на переднем сидении без детского кресла. Они с различными травмами были госпитализированы.