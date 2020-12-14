20-летний туляк напился и поджег мусорный контейнер Фото: Алексей ФОКИН

20-летнего нигде не работающего и ранее судимого жителя Скуратовского микрорайона задержали сотрудники полиции. Его подозревают в поджоге.

По предварительным данным, в вечернее время злоумышленник находился около подъезда дома по месту жительства, а также находился в очень нетрезвом состоянии. Так он наткнулся на мусорный контейнер, стоявший недалеко от подъезда, и решил его поджечь.

Однако полицейские смогли установить личность и местонахождение поджигателя. в отдел полиции для разбирательства, где он и признался в содеянном. Проводится дальнейшая работа по выяснению деталей произошедшего.