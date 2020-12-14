Еще одно смертельное ДТП в Тульской области: водитель и пассажиры не были пристегнуты Фото: материалы пресс-служб

Еще одно смертельное ДТП в Тульской области: водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Авария случилась в ночь на воскресенье.

По предварительной информации, 13 декабря около 00:30 в Заокском районе Тульской области на трассе 20-летний юноша был за рулем Ford Focus и превысил скорость движения. В результате машина съехала с трассы в придорожную канаву и перевернулась.

В аварии погибли два человека - сам водитель Ford Focus и его 28-летний пассажир, они умерли от полученных повреждений на месте происшествия. Еще один пассажир, 21-летний юноша был доставлен в больницу с различными повреждениями.

Предположительно, пострадавший и погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.