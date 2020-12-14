Под Ефремовым в ДТП погиб 20-летний юноша Фото: материалы пресс-служб

Под Ефремовом в ДТП погиб 20-летний юноша. Неопытный водитель не справился с управлением автомобиля.

По предварительной информации, 11 декабря около 8:25 под Ефремовым 20-летний юноша, будучи за рулем Scoda Rapid, превысил скорость и не справился с управлением, от чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, а его пассажирка, 15-летняя девушка, была отправлена в больницу с различными травмами.