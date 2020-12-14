Тульская мобильная диджитал-дверь «Ростелекома» начала путешествие по городам

С 12 декабря в рамках совместного проекта Тульского комитета по развитию туризма и компании «Ростелеком» мобильная интерактивная дверь начала свое предновогоднее путешествие. В год празднования 500-летия Тульского кремля начало маршрута передвижения устройства проходит через населенные пункты Большой засечной черты в Тульской области. Первым городом, где специалисты провайдера установили digital-панель, стал Одоев. Спустя несколько дней мобильная дверь переместится в Белев, а затем – в Чекалин. На этом ее путешествие не закончится: 30 декабря дверь будет установлена в Калуге – новогодней столице России-2021.

Мобильная интерактивная дверь – цифровой проект «Ростелекома» и правительства Тульской области, направленный на развитие туристического потенциала региона. Онлайн-дверь оформлена в виде башни Тульского кремля и оборудована микрофоном и видеокамерой. В режиме реального времени устройство осуществляет видеосвязь с аналогичными цифровыми панелями, установленными на Казанской набережной Тулы, московской станции метро «Тульская» и в Тульском государственном музее оружия. Выбирая на тач-панели нужные локации, пользователи могут выводить на экран изображение этого места и даже общаться друг с другом, если с той стороны есть собеседник. Кроме того, при фиксировании на экране улыбки посетителя мобильная дверь выдает красочную открытку о Тульском регионе. На всех интерактивных панелях демонстрируются видеоролики о тульских достопримечательностях и выводится полезная информация с официального туристического портала региона.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

«В августе этого года мы презентовали нашу мобильную дверь в московском парке “Патриот”. Это была первая выездная акция в рамках проекта “Открой Тулу”, который мы реализуем совместно с “Ростелекомом”. Сегодня мы расширили географию присутствия этого интерактивного устройства, чтобы жители различных территорий с помощью видеосвязи получили возможность приоткрыть онлайн-дверь в Тулу и другие города России. Путешествие мобильной двери позволит презентовать достопримечательности субъектов Российской Федерации и будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма».

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством Тульской области мы продолжаем развивать сеть цифровых интерактивных устройств для повышения туристической привлекательности нашего региона. Недавно мы установили новую онлайн-дверь в Тульском музее оружия. Кроме того, усовершенствовали интерактивную дверь на набережной. Теперь у нее появился сенсорный экран, где туляки и гости города могут выбирать места для сеанса видеосвязи: музей оружия или станцию метро “Тульская”. Мобильная же дверь будет постоянно менять локацию. Сейчас, например, это парк в Одоеве, рядом с памятником Кузьме и его маме. Все онлайн-двери и сенсорные цифровые панели базируются на нашей платформе “Ростелеком Экраны”, которая позволяет управлять контентом на всей сети информационных экранов и ТВ-панелей».

Сервис «Ростелеком Экраны» предназначен для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Он позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Тульская мобильная диджитал-дверь «Ростелекома» начала путешествие по городам

«Новость о том, что в нашем парке появилось чудо техники, мы узнали от соседей. Решили сходить туда всей семьей, чтобы опробовать устройство на себе – и не пожалели. Дети с удовольствием меняли изображение на экране, и мы все наблюдали за тем, что сейчас происходит в Туле и Москве. Нам удалось даже поговорить с ребятами, которые оказались на Казанской набережной, по ту сторону экрана. Настроение у всех было отличное: здорово, когда просто так можно поздравить незнакомых людей с наступающим Новым годом! А еще порадовали открытки, которые автомат выдавал за улыбку. Действительно, новогоднее чудо!».