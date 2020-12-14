Житель Тульской области приревновал свою бывшую любовь и поджег ее жилье на улице Куйбышева в Новомосковске Фото: материалы пресс-служб

Полиция Новомосковска выясняют обстоятельства пожара на ул.Куйбышева 12 декабря. Из огня вывели женщину с двумя детьми. Так, есть версия того, что возгорание произошло в результате поджога, ведь были найдены признаки умышленной порчи имущества.

По предварительным данным, 40-летний неработающий ранее судимый мужчина, приревновав свою 38-летнюю бывшую сожительницу, решил поджечь ее комнату. Его местонахождение было выяснено, а сам подозреваемый признался в содеянном.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего.