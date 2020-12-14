Житель Тулы украл из палатки родственника рыбу, икру и тушенку Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы украл из торговой палатки своего родственника рыбу, икру и тушенку. Подозреваемого задержали сотрудники полиции после жалобы хозяина торговой точки, в которой продавались морепродукты.

По предварительной информации, кража была совершена без взлома: в ларек злоумышленник проник, подобрав ключ к замку. В ходе расследования выяснилось, что взять ключи мог родственник хозяина лавки.

Подозреваемого задержали, он признался в совершении этого преступления. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и детали случившегося.