Житель Орехово-Зуево за смертельное ДТП в Тульской области отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

Житель Орехово-Зуево за смертельное ДТП в Тульской области отправится в колонию. Приговор по уголовному делу вынес Ленинский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в марте 2020 года 56-летний мужчина, будучи пьян, управлял грузовым тягачом. На участке с ограничением скорости движения он проехал на красный свет, не снижая при этом скорости, и столкнулся со стоящим автомобилем. Водитель этого автомобиля скончался от полученных повреждений.

Суд признал жителя Московской области виновным и приговорил его к 6 годам колонии общего режима с лишением прав на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.