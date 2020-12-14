В центре Тулы житель Волгограда избил сотрудника магазина
Фото: материалы пресс-служб
В центре Тулы росгвардейцы задержали мужчину, избившего сотрудника магазина.
Это случилось в одном из спортивных магазинов на улице Советской. Персонал торговой точки немедленно вызвал охрану. На месте выяснилось, что в магазине спорттоваров мужчина избил продавца-консультанта.
Нападавшего задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 33-летний житель Волгограда. Он о чем-то поспорил с продавцом ,а потом ударил его несколько раз.
Сейчас задержанного передали полиции для разбирательства.