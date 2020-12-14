В центре Тулы житель Волгограда избил сотрудника магазина Фото: материалы пресс-служб

В центре Тулы росгвардейцы задержали мужчину, избившего сотрудника магазина.

Это случилось в одном из спортивных магазинов на улице Советской. Персонал торговой точки немедленно вызвал охрану. На месте выяснилось, что в магазине спорттоваров мужчина избил продавца-консультанта.

Нападавшего задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 33-летний житель Волгограда. Он о чем-то поспорил с продавцом ,а потом ударил его несколько раз.

Сейчас задержанного передали полиции для разбирательства.