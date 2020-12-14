Туляк выставил на продажу купюру за 750 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

На сайте бесплатных объявлений появилось интересное, но достаточно дорогое предложение. Так, один из жителей региона решил на 2000 рублей заработать 750 000 рублей.

Такая цена за купюру была выставлена на ее красивый номер - аа006666777. Такая находка может приглянуться настоящим денежным коллекционерам, однако за нее придется заплатить кругленькую сумму.

Туляк выставил на продажу купюру за 750 тысяч рублей

Расписывать много продавец не стал.

- Звоните, пишите, предлагайте, - так добавил владелец к своему объявлению.