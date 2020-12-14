Интерактивная онлайн-дверь начала путешествовать по городам Тульской области Фото: Ангелина Коломыцева

Интерактивная дверь, установленная на казанской набережной в честь юбилея Тульского кремля снова поменяла свою локацию. Так, дверь начала путешествовать по городам Большой засечной черты и перенесла в Одоев.

Теперь со столицей страны будут соединены жители Одоева, а затем и других засечных городов. Это позволит познакомится жителям и гостям столицы поближе познакомиться с жизнью Тульской области.

Через несколько дней онлайн-дверь переместится в Белев, а потом – в Чекалин.