7 ноября туляки смогут услышать колокольный рождественский звон Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

7 декабря туляки будут отмечать великий традиционный праздник - Рождество. В этот день помимо выходного для жителей города, а также для гостей областной столице пройдет необычное праздничное мероприятие.

Так, уже с 20 декабря на Казанской набережной около главной сцены установят рождественские деревья. На их ветви каждый желающий сможет повесить свой колокольчик, принесенный из дома, и загадать у дерева желание.

7 же января над Тулой разольется рождественский колокольный звон, а также над кремлевской стеной воспарит рождественский ангел. Полюбоваться этим можно 7 января с 18.00 до 19.00 на Казанской набережной.