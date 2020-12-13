За сутки телефонные мошенники украли у девяти туляков почти 700 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки телефонные мошенники украли у девяти жителей Тульской области почти 700 тысяч рублей.

Как сообщает МВД России по Тульской области, граждане часто попадают на удочку злоумышленников, которые звонят по мобильному телефону и под различными предлогами узнают реквизиты банковских карт, или просят заплатить за какие-либо товары и услуги.

Все случаи мошенничества расследуются сотрудниками полиции.

УМВД России по Тульской области напоминает гражданам быть внимательными при общении с незнакомцами по телефону и ни в коем случае не сообщать коды доступа к картам или расчетные счета, а также не переводить предоплату за товар, покупаемый в интернете.