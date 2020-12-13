В Тульской области полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми.

Это случилось в Новомосковске, когда в одном из общежитий города произошел пожар. Полицейские ППСП Максим Дунаев и Дмитрий Соломатин сразу же заметили огонь в окне комнаты на четвёртом этаже. А в это время на балконе находились мужчина, женщина и девочка-подросток. Погорельцы кричали сотрудникам полиции, что в доме еще остался малолетний ребенок, но добраться до него нет никакой возможности: коридор полностью заволокло едким смертельным дымом.

Полицейские сразу же поспешили на поиски, несмотря на то, что из-за дыма было трудно дышать и что-то разглядеть. В комнате, почти отрезанной дымом и огнем, они нашли женщину с грудным младенцем на руках, а другой ребенок, чуть старше, лежал на кровати. Максим Дунаев и Дмитрий Соломатин вывели женщину на улицу и вынесли ее детей, а затем, передав медработникам, продолжили выводить людей из здания.

Когда все жильцы были вне опасности, а пожар потушили службы спасения, полицейские вернулись на свой маршрут патрулирования.