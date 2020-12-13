Где 14 декабря не будет электричества в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 14 декабря, на десятках улиц Тулы не будет электричества из-за различных работ в подстанциях, монтажа проводов, обрезки деревьев и др.

Так, с 9:00 до 18:00 электричества не будет в домах по адресам:

1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.);

2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.);

пер. 1-й Красный, 15;

пер. Городской, 29, 33, 33-а, 60, 43;

пер. Оружейный, 7;

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.);

ул. 3-я Криволученская, 33;

ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а;

ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.);

ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.);

ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.);

ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148;

ул. Болдина, 110, 112, 114, 112-а, 114-а;

ул. Бундурина, 60, 62;

ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.);

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.);

ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.);

ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а;

ул. Кирова, 188;

ул. Коминтерна, 2-а;

ул. Кутузова, 6;

ул. Ленина, 7;

ул. Литейная, 119-133 (нечётн.);

ул. Луначарского, 14, 16, 18, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 3, 17 к. 4, 17 к. 5, 17, 21, 12;

ул. Мосина, 1, 5;

ул. Н. Островского, 62;

ул. Н. Руднева, 30, 32;

ул. Овражная, 36-44 (чётн.);

ул. Октябрьская, 10, 10-а, 12, 14;

ул. Рязанская, 32 к. 4;

ул. С. Перовской, 32, 34;

ул. Советская, 1-а, 5.

п. Михалково:

ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а;

ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 17-45 (нечётн.), 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 46-а, 30-а.