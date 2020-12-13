Житель Тульской области нашел ружье и поехал с ним на утиную охоту Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области нашел ружье и поехал с ним на утиную охоту. Теперь у незадачливого охотника появилась судимость.

Как было установлено в ходе судебного следствия, весной 2020 года житель Тульской области нашел в разрушенном доме одной из деревень Дубенского района огнестрельное оружие. Он его спрятал, а через несколько месяцев забрал, положив в багажник своего автомобиля, и поехал на пруд на утиную охоту. Там оружие и обнаружили сотрудники охотхозяйства, причем подсудимый сам показал им содержимое багажника.

Вину свою житель Тульской области признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.