Житель Тульской области таскал из чужого гаража электроприборы и соления Фото: Алексей ФОКИН

Житель Киреевска таскал из чужого гаража электроприборы и соления. Преступника задержала местная полиция.

По предварительной информации, злоумышленник залез в один из гаражей на окраине города, отогнув металлическую дверь. Несколько раз он заходил во взломанный гараж и выенс из него несколько изделий из черного металла, старые электроприборы, а также прихватил 12 банок солений.

Как выяснили сотрудники полиции, систематически таскал из гаража вещи 38-летний местный житель. Его задержали, и в кражах он признался. Сейчас в Киреевском отделе МВД проводятся различные следственные мероприятия.