Кто проследит за порядком в Туле 13 декабря Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные дежурят представители администрации города.

Сегодня, 13 декабря, за порядком следит председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Слепцов Андрей Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только при наборе со стационарного городского телефона).