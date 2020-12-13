Во время зимних сборов тульский «Арсенал» проведет 7 спаррингов

ФОТО: ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» выйдет из отпуска после новогодних каникул, медицинский осмотр футболисты пройдут в Москве, а затем отправятся в Турцию в Белек.

Как сообщает пресс-служба клуба, первый сбор запланирован с 12 по 24 января, второй - с 28 января по 7 февраля, третий - с 11 по 26 февраля. Во время этих сборов туляки проведут 7 контрольных матчей, некоторые из них покажет «Арсенал-ТВ».

А уже 20 (возможно, 21) февраля «Арсенал» сыграет в 1/8 финала Кубка России. Их соперниками станет петербуржский «Зенит».

Молодежная команда проведет сборы в Туле на стадионе академии. «Химик-Арсенал» будет готовиться в Новомосковске.