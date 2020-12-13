13 декабря в Туле будет снег и гололед

13 декабря в Туле будет снег и свежий ветер Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 декабря, в Туле будет снег и немного теплее - до -4 ...-5 . Ветер свежий, южный, юго-восточный, до 10 м/с. На дорогах весь день снежный налет и гололедица, и только к вечеру станет сухо.

Атмосферное давление пониженное, влажность 75-80%. Видимость во время снега - не больше 5 километров.

Продолжительность светового дня 13 декабря на широте Тульской области составит всего 7 часов 24 минуты: восход солнца в 8:41, заход уже в 16:05. Напомним, что день будет уменьшаться вплоть до 21 декабря - дня зимнего солнцестояния.