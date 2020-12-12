В Тульской области пьяный мужчина стрелял из травмата по работникам кафе Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 12 декабря, в Новомосковске местный житель в пьяном виде устроил дебош. Сообщение на пульт охраны Росгвардии поступило из одного кафе в центре города.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали хулигана. Он нападал на работников заведения и несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Его передали следственно-оперативной группе полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».