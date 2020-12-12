В центре Тулы на 2 месяца закрыли кафе за санитарные нарушения во время пандемии коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В центре Тулы закрыли кафе за санитарные нарушения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил Центральный районный суд оружейной столицы.

Как было установлено во время рассмотрения дела, хозяйка данного кафе нарушала санитарно-эпидемиологические требования во время коронавирусной пандемии, что представляло опасность для окружающих.

Суд признал ее виновной и закрыл заведение на 2 месяца. Постановление подлежит немедленному исполнению.