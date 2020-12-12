Тульский «Арсенал» проиграл «Химкам» Игоря Черевченко

Футболисты тульского «Арсенала» в матче 18-го тура чемпионата России проиграли на выезде «Химкам» — 0:1. Гол на 12-й минуте забил Илья Кухарчук.

Матч проходил вчера, 11 декабря, на стадионе «Арена Химки» без зрителей. Соперников тульского «Арсенала» сейчас тренирует экс-наставник канониров Игорь Черевченко. У оружейников предупреждения получили Сокол и Громыко. Лучшим игроком по версии «Тула-Спорта» среди тульской команды стал Ломовицкий.

«Арсенал» завершит осеннюю часть сезона 16 декабря в Волгограде, где в матче 19-го тура сыграет с «Ротором». Начало матча в 16:00 мск.