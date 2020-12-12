Ночью в Туле сгорела квартира: пострадавший обратился в больницу сам

Фото: МЧС России по Тульской области

Сегодня утром, 12 декабря, в Туле сгорела квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 7 утра. К 7:20 открытое горение было потушено.

На место возгорания выехали 4 пожарных расчета и автолестница. Из здания в общей сложности эвакуировали 16 человек. Пострадал один житель дома - 45-летний мужчина надышался продуктами горения. Он самостоятельно обратился в больницу, его госпитализировали.

В результате происшествия в квартире сгорел коридор, выгорела комната, также закоптились стены и потолок. Причины пожара выясняются.