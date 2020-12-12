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Избиение девочки-подростка в Тульской области: следователи проводят проверку

Драка между девочками случилась 9 декабря 2020 года
Елена Иргиз
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фото "ТулаЖесть"

фото "ТулаЖесть"

Тульские следователи проводят проверку поступившей в ряд региональных СМИ инофрмации об избиении девочки-подростка в Киреевске.

Напомним, что драка между девочками случилась 9 декабря 2020 года. Тогда подростка избила ее одноклассница, а ее приятели снимали все происходящее на видео.

В настоящее время правоохранители ведут доследственую проверку, устанавливают все обстоятельства, выясняют причины такого поступка подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.