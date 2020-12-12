Под Тулой у местного жителя из гаража украли 4 автомобильных колеса Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой у местного жителя с чердака гаража украли 4 автомобильных колеса. По предварительным данным, кража произошла в поселке Ленинский.

В дежурную часть обратился 34-летний местный житель с жалобой, что с чердака расположенного возле его дома гаража украли автомобильные колеса на сумму 5 000 рублей.

Оперативники сразу же прибыли на место происшествия и установили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 21-летний юноша, который жил в одном доме с потерпевшим. Колеса были найдены при нем и изъяты правоохранителями.

Сейчас парень задержан и доставлен в отделение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.