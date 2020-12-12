Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Конституции

Конституция Российской Федерации

Сегодня, 12 декабря, в стране отмечается День Конституции Российской Федерации. Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с этим днем.

В своем обращении губернатор отметил, что права и свободы каждого гражданина, независимость государства и его устройство определяется в основном законе страны.

«Опираясь на заложенные в нем принципы справедливости и равноправия, мы создаем условия для комфортной жизни, работы и творчества на родной земле», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор также отметил гражданскую отвественность жителей региона в участии в голосовании по поправкам в Конституцию и подчеркул, что принятые изменения укрепят суверенитет России и лягут в основу ее развития.

В заключении Алексей Дюмин пожелал всем жителям Тульской области крепкого здоровья и благополучия.