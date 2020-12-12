Златослава и Елисей: как туляки называли детей в ноябре Фото: Алексей ФОКИН

Самыми популярными именами в прошедшем месяце стали Анна, София, Алиса, Александра и Мария для девочек и Андрей, Матвей, Дмитрий и Максим для мальчиков.

Встречались и редкие имена - Елисей, Златослава, Савелий и Трофим.

Также комитет ЗАГС по Тульской области сообщает, что всего в регионе в ноябре родилось 468 мальчиков и 435 девочек, больше половины из них - 271 мальчик и 256 девочек - родились в Туле.

Кроме того, в оружейной столице брак заключили 246 пар.