В Тульской области благоустроили Красную площадь в Веневе Фото: материалы пресс-служб

В Веневе завершили работы по благоустройству городской Красной площади. Отметим, что работы начались еще в 2019 году, а сейчас в преддверии новогодних праздников площадь приобрела новый вид.

В прошлом году там были устроены дорожки по периметру площади и новое освещение. В 2020 году стала всесезонным культурно-туристическим пространством. Теперь здесь расположились стильные зоны отдыха, с детской и спортивной площадками. Также появились многофункциональные павильоны для проведения мероприятий, авторская мебель и памятная стела «Венев – город Большой засечной черты».

В Тульской области благоустроили Красную площадь в Веневе Фото: материалы пресс-служб

Так, по мнению горожан, новые объекты вписываются в исторический центр и гармонично выглядят на фоне храма и колокольни.