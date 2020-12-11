В одну из тульских колонии пытались провезти почти 5 000 пачек сигарет Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудники исправительной колонии № 6 задержали злоумышленников, которые пытались завезти в учреждение почти 5 000 упаковок сигарет под видом гуманитарной помощи.

Сигареты известных марок были закуплены в странах ближнего зарубежья, на территорию России попали, минуя таможенный контроль.

В настоящее время оперативники колонии и сотрудники отдела МВД по Новомосковску проводят проверки и выясняют всех причастных к данному происшествию лиц. Материалы дела направлены в полицию для принятия процессуального решения.