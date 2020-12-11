Заседание правительственной комиссии по русскому языку

В нем принял участие член комиссии – доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого Д.А. Романов.

В повестке дня заседания было три вопроса: 1. Об утверждении состава подкомиссий правительственной комиссии по русскому языку. 2. Об утверждении плана работы правительственной комиссии по русскому языку на 2021 год. 3. О требованиях к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка, соблюдение которых требуется при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

В течение следующего года правительственная комиссия рассмотрит проблемы подготовки и повышения профессиональной квалификации преподавателей русского языка, создания системы непрерывного образования в области русского языка как государственного языка РФ, план разработки государственной программы подготовки и издания нормативных словарей и энциклопедических ресурсов разных типов для школьников, приоритетные направления по поддержке и продвижению русского языка за рубежом и др.

Профессор Д.А. Романов вошел в состав подкомиссии по определению списка словарей, грамматик, и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации для утверждения Правительством Российской Федерации.