Жительница Тулы пыталась купить инвалидность за 85 000 рублей
Фото: материалы пресс-служб
Тульские следователи завершили расследование по уголовным делам о даче взятки должностному лицу и получении взятки должностным лицом в значительном размере.
Согласно предварительным данным следствия, с июля по сентябрь 2020 года жительница Тулы передавала взятки бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы, чтобы ей установили группу инвалидности.
Общая сумма подкупа составила 85 000 рублей. Деятельность злоумышлеников «накрыли» сотрудники местной службы безопасности.
Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовные дела с обвинительными заключениями по существу рассмотрит суд.