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Жительница Тулы пыталась купить инвалидность за 85 000 рублей

Преступную деятельность «накрыли» сотрудники местной службы безопасности
Елена Иргиз
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Жительница Тулы пыталась купить инвалидность за 85 000 рублей

Жительница Тулы пыталась купить инвалидность за 85 000 рублей

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование по уголовным делам о даче взятки должностному лицу и получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Согласно предварительным данным следствия, с июля по сентябрь 2020 года жительница Тулы передавала взятки бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы, чтобы ей установили группу инвалидности.

Общая сумма подкупа составила 85 000 рублей. Деятельность злоумышлеников «накрыли» сотрудники местной службы безопасности.

Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовные дела с обвинительными заключениями по существу рассмотрит суд.

Криминал