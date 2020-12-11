Жительница Тулы пыталась купить инвалидность за 85 000 рублей Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование по уголовным делам о даче взятки должностному лицу и получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Согласно предварительным данным следствия, с июля по сентябрь 2020 года жительница Тулы передавала взятки бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы, чтобы ей установили группу инвалидности.

Общая сумма подкупа составила 85 000 рублей. Деятельность злоумышлеников «накрыли» сотрудники местной службы безопасности.

Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовные дела с обвинительными заключениями по существу рассмотрит суд.