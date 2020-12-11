В Тульской области Роспотребнадзор потребовал закрыть кафе в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор продолжает санитарные проверки точек общепита и магазинов в неблагоприятных эпидусловиях из-за коронавируса. За неделю было проверено 33 точек общепита и 33 магазина.

И снова одно из кафе попалось за нарушения в городе Новомосковск. Специалисты ведомства обратили внимание на кафе ИП Бабаев Р.Н. Так, в заведении были обнаружены многочисленные нарушения в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за этого на владельца кафе составили четыре протокола об административном нарушении и потребовали временно прекратить деятельность заведения.

Отметим, что среди магазинов было выявлено всего четыре нарушителя. В отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц возбуждены административные дела.