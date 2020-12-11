Житель Тульской области насмерть забил приятеля тяпкой
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Житель Тульской области насмерть забил приятеля тяпкой, нанеся ему также множественные удары руками и ногами.
По предварительной версии следствия, это случилось вечером в октябре 2020 года. 37-летний житель Новомосковска, будучи пьян, забил до смерти своего приятеля из чувства личной неприязни.
Следователи провели подробное расследование случившегося. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.