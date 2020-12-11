Житель Тульской области насмерть забил приятеля тяпкой Фото: материалы пресс-служб

Житель Тульской области насмерть забил приятеля тяпкой, нанеся ему также множественные удары руками и ногами.

По предварительной версии следствия, это случилось вечером в октябре 2020 года. 37-летний житель Новомосковска, будучи пьян, забил до смерти своего приятеля из чувства личной неприязни.

Следователи провели подробное расследование случившегося. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.