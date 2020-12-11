В Туле 54-летний рабочий сорвался с высоты на стройке Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи выясняют обстоятельства смерти 54-летнего мужчины на стройке в Туле.

По предварительной информации, днем 10 декабря 2020 года, каменщик, работая на строительстве дома в микрорайоне «1й Юго-Восточный», упал с высоты на бетонную поверхность. От полученных повреждений в результате падения мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Будет проведен также ряд экспертиз, в частности по проверке охраны труда на данной стройке. После всех необходимых проверок будет принято процессуальное решение.